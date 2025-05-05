聯合再生控前處長涉違反營業秘密 北檢不起訴

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（中央社記者林長順台北5日電）台灣民眾黨於112年12月間召開記者會，會中公開聯合再生公司部分秘密資料。聯合再生認為已離職的鄭姓前處長涉案，提告違反營業秘密法。台北地檢署認定鄭女罪嫌不足，今天予不起訴處分。

聯合再生提告指出，鄭女於民國107年10月至111年9月21日止，在聯合再生擔任台灣系統開發處副處長、處長，任職期間因業務知悉或持有彰濱工業區崙尾東區崙海段土地出租標案的興辦事業能力計畫書、聯合再生與台灣和暄綠能公司股份買賣契約書、公司內部錄音等資料。

聯合再生指控，鄭女於離職後涉將聯合再生的秘密資料提供給民眾黨。民眾黨分別於112年12月18日、19日、25日召開記者會，公布相關秘密資料。聯合再生循線查出鄭女涉案，向檢警控告鄭女涉違反營業秘密法等罪。

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鄭女否認犯罪，主張離職後並未將相關秘密資料帶走，也未攜出聯合再生任何內部錄音。

檢察官認為，聯合再生並無直接證據證明鄭女離職時有竊取資料的行為，罪嫌不足，將鄭女不起訴處分。（編輯：戴光育）1140505