防煞車失靈肇事 台中警宣導大型車安全駕駛

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府警察局交通警察大隊等今天在清水分局辦大型車駕駛安全宣傳活動，邀大型車、砂石車、運輸業者及客運業者座談，希望駕駛養成正確煞車習慣，避免煞車失靈肇事。

台中4月27日發生聯結車在向上路下坡路段疑煞車失靈，沿路撞擊超過20輛汽機車事故，造成11人受傷。

警方會中宣導指差確認、先進駕駛輔助系統設備、正確煞車方式、內輪差、勿超速、勿酒駕及視野死角等。

警方表示，大型車由於長度及噸位較一般車輛長及重，發生事故時危害程度往往更嚴重，車輛定期保養是維護道路安全重要一環，包含輪胎、5油（汽油、引擎機油、煞車油、變速箱油與動力方向盤油）及3水（引擎冷卻水、電瓶水與雨刷水）。

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警方說，尤其要特別注意煞車系統，長下坡時易產生煞車過熱或失靈情況，大幅增加車輛失控風險。另外，駕駛員應深入了解液壓式煞車系統功能及正確操作方法，養成正確煞車習慣，才能避免煞車失靈衍生的意外事故。

警察局長李文章表示，辦座談會就是要自源頭降低事故發生風險，提升用路人行車安全。（編輯：李明宗）1140505