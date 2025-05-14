伍麗華罷免涉死亡連署 屏檢帶回藍書記長蕭榮明11人

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏檢偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議案，涉死亡連署，檢調今天同步搜索國民黨屏東縣黨部等8處，帶回書記長蕭榮明等、3名涉嫌人及8名證人，全案調查中。

今天上午9時，檢調赴國民黨屏東縣黨部搜索，經過3個多小時，陸續帶回國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明及2名黨工，檢調離開後，黨部隨即拉下鐵門。

屏東地檢署發布新聞稿表示，日前接獲伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經向中央選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，今天同步搜索國民黨屏東縣黨部、涉嫌人住處等8處，約談3名涉嫌人及8名證人到案說明。

伍麗華今天接受媒體聯訪指出，這陣子也有很多族人跟她說，有以證人身分被檢調問話，也有屬於親人被死亡連署或個人被冒名連署，這些偽造冒名是事實，相信檢調目前就是蒐集到事證，進一步追查名冊來源或針對領銜人做事實確認。

另外，有關伍麗華罷免案領銜人張芳碩，為國民黨山地原住民立委盧縣一的公費助理，盧縣一今天接受媒體聯訪表示，張芳碩確實為他的公費助理，但連署過程，他並不了解。

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盧縣一提及，張芳碩很無辜，他只是罷免案代表人，負責蒐集資料，怎會知道連署書有問題，而且張芳碩也非國民黨員。

全案為伍麗華4月17日赴屏東地檢署按鈴控告，個人遭罷免死亡連署達202份，質疑罷免案領銜人張芳碩抄名冊、蒐集連署書過程違法。（編輯：陳仁華）1140514