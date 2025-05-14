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伍麗華罷免涉死亡連署 屏檢帶回藍書記長蕭榮明11人

2025/5/14 14:12（5/14 14:38 更新）
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民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議案涉死亡連署，檢調14日搜索國民黨屏東縣黨部，並陸續帶回黨部書記長蕭榮明（右）等人。中央社記者李卉婷攝 114年5月14日
民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議案涉死亡連署，檢調14日搜索國民黨屏東縣黨部，並陸續帶回黨部書記長蕭榮明（右）等人。中央社記者李卉婷攝 114年5月14日
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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏檢偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議案，涉死亡連署，檢調今天同步搜索國民黨屏東縣黨部等8處，帶回書記長蕭榮明等、3名涉嫌人及8名證人，全案調查中。

今天上午9時，檢調赴國民黨屏東縣黨部搜索，經過3個多小時，陸續帶回國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明及2名黨工，檢調離開後，黨部隨即拉下鐵門。

屏東地檢署發布新聞稿表示，日前接獲伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經向中央選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，今天同步搜索國民黨屏東縣黨部、涉嫌人住處等8處，約談3名涉嫌人及8名證人到案說明。

伍麗華今天接受媒體聯訪指出，這陣子也有很多族人跟她說，有以證人身分被檢調問話，也有屬於親人被死亡連署或個人被冒名連署，這些偽造冒名是事實，相信檢調目前就是蒐集到事證，進一步追查名冊來源或針對領銜人做事實確認。

另外，有關伍麗華罷免案領銜人張芳碩，為國民黨山地原住民立委盧縣一的公費助理，盧縣一今天接受媒體聯訪表示，張芳碩確實為他的公費助理，但連署過程，他並不了解。

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盧縣一提及，張芳碩很無辜，他只是罷免案代表人，負責蒐集資料，怎會知道連署書有問題，而且張芳碩也非國民黨員。

全案為伍麗華4月17日赴屏東地檢署按鈴控告，個人遭罷免死亡連署達202份，質疑罷免案領銜人張芳碩抄名冊、蒐集連署書過程違法。（編輯：陳仁華）1140514

屏東地檢署日前接獲民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，檢調14日搜索國民黨屏東縣黨部（圖）等處。中央社記者李卉婷攝 114年5月14日
屏東地檢署日前接獲民進黨山地原住民立委伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌，檢調14日搜索國民黨屏東縣黨部（圖）等處。中央社記者李卉婷攝 114年5月14日
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