不滿四接護海公投停執 基巿府與領銜人興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北15日電）護海公投領銜人王醒之提出應拒絕協和電廠（四接案）填海造地，基隆巿政府准許，但遭行政院撤銷致公投停止執行。巿府及王醒之不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今天判決駁回。

台北高等行政法院判決指出，王醒之為基隆市市民，向基隆市政府提出主文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」，屬地方自治事項重大政策複決的地方性公民投票案，基隆市政府以民國112年3月31日函認定經書面形式審查合於規定而予准許。

中央選舉委員會認為此公投案，並非地方性公民投票適用的地方自治事項，於112年4月7日發函，報經行政院函請停止執行辦理公投案相關作業。

行政院於同年4月21日處分撤銷基隆市政府3月31日函，並停止執行公投案後續作業；王醒之、基隆市政府均不服，提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟。

台北高等行政法院指出，此公投案涉及憲法第107條第5款電政、電業法第3條所定電業政策推動、電業擴建申請的許可及核准；商港法第2條第2項第1款、第9條基隆國際商港區域內管理及區域內設施興建的核准，屬於中央事項，並非地方自治事項。

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法院指出，此公投案也涉及「基隆市水產動植物保育區」以填海造地方式，執行協和電廠更新改建計畫，也難以認定屬於地方自治事項。

北高行合議庭認為，行政院審認此公投案，違反憲法及中央法規，依地方制度法規定，以原處分撤銷基隆市政府3月31日函，並停止執行後續作業，並無違誤，因此王醒之、基隆市政府訴請撤銷原處分，都無理由，判決駁回。可上訴。（編輯：張銘坤）1140515