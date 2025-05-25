前花蓮消防員為詐團地下匯兌 懲戒法院判撤職

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（中央社記者林長順台北25日電）原花蓮縣消防局救災救護指揮科李姓隊員（已免職），涉嫌與其他共犯共同洗錢、地下匯兌，獲利新台幣2萬3210元，刑事部分判刑2年定讞。懲戒法院判決李男撤職，並停止任用2年。

高雄檢警偵辦一起女子遭詐騙80萬元案，循線追查帳戶走向，發現贓款分批匯入李男名下帳戶後，李男扣除自身報酬2萬3210元後，再將贓款匯到地下匯兌業者在台帳戶，透過地下匯兌讓贓款匯至詐欺集團帳戶。檢方依違反銀行法等罪起訴李男。

高雄地方法院認定李男是詐欺集團成員，依詐欺、違反銀行法等罪，判處李男有期徒刑3年2月。李男不服，提起上訴。高雄高分院排除李男為詐團成員，改以洗錢、違反銀行法等罪判刑2年定讞。

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花蓮縣政府案發後將李男停職、免職，並移送懲戒。李男答辯時表示，他所獲的的犯罪所得甚微，且犯後努力改過，積極修補，有寄信想與被害人和解，且犯罪行為與公職身分並無關連，若因一次失誤就導致失業，且無退休保障，過於嚴苛，請法院從輕懲戒。

懲戒法院認為，李男擔任消防局救災救護指揮科隊員，非法辦理國內外匯兌業務，有損公務員名譽及政府信譽，審酌李男行為後坦承不諱，犯罪所得2萬餘元已繳回，以及李男在職期間獎懲等職務表現情形，判決李男撤職，並停止任用2年，可上訴。（編輯：方沛清）1140525