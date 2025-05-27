8旬婦涉悶死照顧50年腦麻癱瘓兒 北院判刑2年半

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（中央社記者林長順台北27日電）80歲林劉姓老婦疑不堪長期照顧患有腦性麻痺而癱瘓在床長達50年的兒子，112年間涉摀住兒子口鼻導致窒息而死。北院今天依殺人罪判林劉姓老婦2年6月徒刑。可上訴。

檢方起訴指出，林劉姓老婦與兒子林姓男子共同居住在台北市松山區，林男自幼罹患重度智能障礙及腦性麻痺而癱瘓在床，平日無法自理生活，仰賴老婦負責照料生活起居至少50年。

檢方表示，老婦於民國112年4月底因新冠肺炎確診在住處房間自行隔離期間，她因身體狀況不佳且年事已高，兒子身體狀況也沒有任何起色，深感心力交瘁。

老婦於112年5月11日下午購買膠帶1綑後回家，翌日上午趁外籍看護離開林男房間到浴室盥洗的空檔，進入林男房間並將門反鎖，以防止他人進入。

檢方指出，老婦將裝有新台幣1萬元的紅包袋塞入林男口中，再使用口水巾、膠帶摀住林男口鼻，導致林男呼吸道阻塞引發窒息死亡。

外籍看護發現老婦不見蹤影，要進入林男房間找尋時，發現房門已遭上鎖，便從家中陽台看見老婦在林男房間內哭泣，立即通知家屬後，由家屬報警處理。

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台北地檢署依家暴殺人罪起訴林劉姓老婦，由於此案是故意殺人案件，由台北地方法院國民法官法庭審理。檢察官以老婦坦承全部犯行並獲得家屬諒解為由，聲請不行國民參與審判獲准。

台北地方法院審理後，今天依殺人罪判處林劉姓老婦有期徒刑2年6月。全案可上訴。（編輯：戴光育）1140527