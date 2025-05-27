北市員警涉收賄洩個資 台北地院裁定羈押禁見

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（中央社記者林長順台北27日電）引爆檢警出入爭議場所風波的88會館案，警政署自清發現，北市南港警分局劉姓員警涉洩漏個資給郭哲敏犯罪集團成員。北檢今天凌晨依收賄等罪將劉男聲押禁見，台北地院下午裁准。

88會館負責人郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，新北地檢署依違反賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴郭哲敏，向法院求刑15年，目前正由新北地方法院審理中。

88會館案引發檢警出入爭議場所的爭議，警政署督察室及台北市警察局查出，民國111年間任職南港分局偵查隊的劉姓員警（目前任職南港分局警備隊），涉嫌利用公務系統查詢民眾個人資料，洩漏給郭哲敏犯罪集團成員，並收受不正利益，報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢昨天指揮調查局台北市調處、警政署督察室、台北市警察局督察室、南港分局等單位，搜索劉男辦公室及住處，並約談劉男及郭哲敏集團成員陳姓男子等人到案。

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檢察官漏夜複訊後，認定劉男涉嫌貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。檢方另諭知陳男新台幣10萬元交保。台北地方法院審理後，下午裁定劉男羈押禁見。

台北市警察局南港分局回應表示，將全力配合地檢署偵辦，南港分局向來重視員警風紀，對於員警違法（紀）行為，秉持警紀警辦及不護短、不庇縱原則，從嚴究辦，並持續要求所屬恪遵各項風紀規定。（編輯：李錫璋）1140527