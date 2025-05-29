台南某科技公司欠稅逾500萬元 負責人遭管收

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市某科技公司積欠稅款逾新台幣500萬元，被移送強制執行。34歲詹姓負責人昨天到案說明，行政執行署台南分署訊後留置，向台南地方法院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署今天指出，安南區某科技公司積欠110至112年度營利事業所得稅、113年度營業稅、111至113年度全民健康保險費、112至114年度勞工保險費及勞工退休金費用等共518萬1424元，遭移送強制執行。

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行政執行官調查，這家公司111至113年間營業收入2000多萬元，詹男又從公司帳戶提領1000萬餘元，卻未清償稅款；詹男事後宣稱是公司還款及個人借款還款。

台南分署昨天通知詹男到案說明，訊後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等事由，當場留置，移送台南地院聲請管收獲准，昨晚送往台南看守所附設管收所。（編輯：蕭博文）1140529