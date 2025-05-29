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竊盜集團專偷電商自取店得手500萬 刑事局逮13人

2025/5/29 16:36（5/29 16:41 更新）
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刑事局29日召開記者會，宣布破獲跨境電商自取店遭連續竊盜案，逮捕竊盜集團陳姓首腦等13人送辦，並搜出搜出作案用車牌、油壓剪、自助機台錢閘等物。中央社記者劉建邦攝 114年5月29日
刑事局29日召開記者會，宣布破獲跨境電商自取店遭連續竊盜案，逮捕竊盜集團陳姓首腦等13人送辦，並搜出搜出作案用車牌、油壓剪、自助機台錢閘等物。中央社記者劉建邦攝 114年5月29日
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（中央社記者劉建邦台北29日電）陳姓男子涉嫌組竊盜集團專偷電商自取店，趁深夜無人與同夥至店家破壞機台偷錢，犯案前掛假車牌躲避查緝。刑事局初步估算約20家遭竊，總財損500萬元，循線逮獲陳男等13人。

刑事局今天召開記者會，偵查四大隊第二隊隊長葉泰志說，全國各地從4月起陸續有多家跨境電商自取店家遭竊，總計32案；警方調閱監視畫面發現，歹徒犯案時會戴口罩，經查以陳姓男子為首的犯罪組織涉有重嫌。

警方表示，有竊盜等前科的陳姓男子夥同旗下成員組竊盜集團，因陳男等人先前曾赴娃娃機店行竊，熟知破壞業者收錢機台作法，發現網購近期風行，電商自取店如雨後春筍般冒出，見有利可圖，著手規劃犯案。

警方說，陳姓竊盜集團首腦專門布局行竊及指揮成員分工，把小弟分為偷車牌、把風、執行等組別，犯案前規劃明確逃逸路線。因案遭通緝的陳男為規避查緝，幾乎不使用手機等通訊工具，都是透過成員手機聯繫其餘小弟。

警方表示，陳姓男子為首的竊盜集團專挑深夜犯案，成員赴電商自取店犯案時，只破壞收取金錢的機台，得手後就逃逸，得手金額則用來購買毒品、改裝汽車、還債。

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刑事局掌握證據後陸續展開3波搜索行動，逮捕竊盜集團成員到案，最後循線緝獲陳姓首腦，並搜出作案用車牌、油壓剪等贓證物。警詢後依加重竊盜等罪嫌，將陳姓男子等13人移送桃園地檢署偵辦。

刑事局指出，後續會與跨境電商業者從預防、偵測、攔查、追緝、懲處面向，協商推動具體作為，強化無人商店的安全防護措施，並與當地警方建立即時聯繫機制，共同守護社會安寧。（編輯：蕭博文）1140529

#桃園地檢署
#刑事局
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