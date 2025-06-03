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彰化女謊稱代辦白沙屯媽祖進香 詐財為直播抖內

2025/6/3 15:53（6/3 17:01 更新）
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彰化縣有多次詐欺前科的37歲清潔工王女疑為了「抖內」網路直播主，竟在臉書社群發文假稱可幫民眾代辦報名白沙屯媽祖繞境活動，實則收到報名費後就藉故拖延不交貨，已知7人受害，刑事局獲報逮捕2嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月3日
彰化縣有多次詐欺前科的37歲清潔工王女疑為了「抖內」網路直播主，竟在臉書社群發文假稱可幫民眾代辦報名白沙屯媽祖繞境活動，實則收到報名費後就藉故拖延不交貨，已知7人受害，刑事局獲報逮捕2嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年6月3日
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）彰化縣37歲王女疑為「抖內」網路直播主，竟在臉書社群發文假稱可幫民眾代辦報名白沙屯媽祖繞境活動，實則收到報名費後就藉故拖延不交貨，已知7人受害，刑事局獲報逮2嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊第2隊長張伊君表示，白沙屯媽祖繞境活動每年都吸引眾多香燈腳參與，並穿戴活動專屬帽、號碼臂章及背心，「與神同行」徒步進香。但近日清查165反詐騙專線情資發現，竟有不法人士假借代辦進香報名，騙取民眾財物。

經進一步調查了解，有多次詐欺前科的清潔派遣工王女看準「全民瘋媽祖」熱潮，日前竟於臉書社團發文佯稱可幫民眾代辦報名活動，並加贈背心、毛巾等結緣品，利用民眾虔誠信仰之心行騙，待被害人匯款後，王女就藉故拖延不交貨，被害人才驚覺受騙。

有香燈腳向警方表示，此種類型詐騙手法，除了報名費錢財損失外，還因此未能參與媽祖進香活動，錯過朗讀疏文和媽祖賜福機會，只能再等1年，氣罵「神明錢也敢騙」。

警方初估，已知受害者為7人，總財損為新台幣1萬5600元，其中單一被害最高金額為3000元。

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經偵蒐完備後，專案小組向彰化地方法院聲請搜索票獲准，於5月21日持搜索票至彰化縣2處搜索，查獲王女及其友人20歲林女，現場查扣白沙屯媽祖背心、毛巾、口罩等贓證物。

王女供稱是因為觀看網路直播，但缺錢「抖內（打賞）」直播主，恰逢「全民瘋媽祖」風潮興起，才心生歹念詐財。全案詢後將2女依涉詐欺罪移送彰化地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1140603

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