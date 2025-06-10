假釋男示範改造槍枝攬客 嘉檢起訴求重刑10年

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義縣簡姓男子於假釋期間，被控改造槍械、子彈販賣牟利，還示範如何製造槍管膛線攬客，今年1月被查獲，扣6把具殺傷力槍枝、數十發子彈；嘉檢偵結起訴並求重刑10年。

嘉義地檢署起訴書指出，35歲簡男於民國99年間，涉嫌持有槍彈、販毒等罪嫌被逮，經法院判刑確定需執行14年，並於111年11月間假釋出獄付保護管束，不過，在假釋期間，涉嫌在嘉義縣大林鎮居處非法製造槍彈。

嘉檢表示，簡男先以不詳方式取得未具殺傷力的獵槍、手槍、未貫通槍管、彈頭、彈殼及火藥，並利用砂輪機、研磨機、車床、電鑽等機具，涉嫌非法製造槍械牟利。

雲林縣警方據報後，於今年1月20日在民雄鄉一處汽車旅館拘提簡男，並持搜索票至其住處執行搜索，查扣具殺傷力的1把獵槍、5把手槍、45顆子彈，以及還未改造完成的槍彈、槍械改造工具等。

嘉檢表示，簡男於去年12月間，還會展示已改造完成的槍枝，供友人觀覽，並持工具磨槍管及示範如何製造槍管膛線，同時向友人表明外界有槍枝需求可以找他購買。

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嘉檢指出，簡男否認犯行，辯稱扣案的槍彈是友人託付保管，不過，警調查並無簡男與其所指友人的聯繫往來紀錄，最後證實為其說謊卸責，犯後態度極差。

嘉檢審酌簡男假釋期間再犯改造槍彈案，顯見不知悔改，除了依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴外，建請量處10年徒刑，併科罰金新台幣50萬元。（編輯：謝雅竹）1140610