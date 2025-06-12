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強化執勤能量 新北2年內汰換千餘部警用汽機車

2025/6/12 12:41
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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市長侯友宜今天主持警察節慶祝大會表示，市府將投入新台幣近5億元經費，兩年全面汰換1187部警用機車與380部警用汽車，強化第一線執勤能量，守護市民安全。

新北市政府警察局今天舉辦警察節慶祝大會，由侯友宜親頒獎表揚7名模範警察、3名刑事鑑識楷模及10名資深優良警察；新北市警察之友會也在會中表揚70名績優員警，肯定基層員警的付出與貢獻。

侯友宜致詞表示，他代表新北市近405萬市民，向所有員警表達最深的敬意與感謝。除了表達支持外，也應給予警察最實質的協助與後盾。

他表示，警友會捐贈了10部無人機，以及200具鎮暴約束裝備，真的讓人非常感動。感謝許多民間夥伴，長期以來都默默地在支持著警察工作。不僅體現在物資與裝備，更是在精神與士氣上的鼓勵，社會各界的關心與支持，都是員警最大的後盾。

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他表示，明年將在警察局打造全新的「新北市戰情中心」，不僅會結合AI科技與大數據戰略，更將成為全國打擊犯罪的典範，市府規劃兩年內動支近5億元經費，汰換1187部警用機車、380部警用汽車，強化第一線執勤能量，以實際行動支持警察打擊犯罪。

他表示，為守護市民安全，不論中央有沒有給補助款，他一定支持警察打擊犯罪，從最基本的警用裝備開始，提供最好、最新的設備，發揮打擊犯罪的最大功能。（編輯：林恕暉）1140612

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