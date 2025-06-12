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天堂M紫布機率宣稱不實 遊戲橘子抗罰敗訴確定

2025/6/12 18:22
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（中央社記者劉世怡台北12日電）公平會認定，線上遊戲「天堂M」的國內代理商遊戲橘子對遊戲機率宣稱不實，開罰新台幣200萬元。遊戲橘子興訟抗罰，一審敗訴，經上訴，二審最高行政法院今天駁回，全案確定。

公平會指出，遊戲橘子公司為銷售「天堂M」線上遊戲，舉辦「天堂M：NCSOFT原廠來台玩家座談會」，其中螢幕刊載問答題目：「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？」現場答覆「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，事後遭玩家檢舉機率宣稱不實。

公平會指出，天堂M線上遊戲關於「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布）製作機率，自2019年10月起韓版以201個材料始得製作1次紫布，設定機率為10%，惟台版以99個材料始得製作1次紫布，設定機率為5%，兩者顯為不同。

公平交易委員會認定，遊戲橘子公司對遊戲機率宣稱不實，開罰新台幣200萬元，也是國內首宗因遊戲業者機率宣稱不實遭公平會開罰的案例。

遊戲橘子公司不服原處分，提起行政訴訟，一審台北高等行政法院認定公平會做出的原處分並無違法，判遊戲橘子公司敗訴。

北高行透過新聞稿指出，韓版與台版機率確實不同，可知座談會的說明與事實不符，足以引起一般大眾對遊戲內容產生錯誤認知或決定之虞，將導致市場競爭機制失去原有效能，而產生不公平競爭效果。

北高行指出，遊戲橘子公司行為違反公平交易法所定「不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」規定。

北高行合議庭認為，公平會做出原處分時，有就遊戲橘子公司違法行為的動機、目的、對交易秩序的危害程度、事業規模、經營狀況、違法後改正情形及配合調查等情形，進行審酌。

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北高行指出，公平會考量遊戲橘子公司實收資本額約17億元、營業額與此遊戲的銷售額（2019年至2021年）、紫布銷售額（2019年10月至2021年）等情，以原處分處罰鍰200萬元，並無違反比例原則等情形。

遊戲橘子公司不服原判決，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：蕭博文）1140612

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