女碩士疑男友劈腿潑油點火致死 一審判14年

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）謝姓女碩士懷疑李姓男友另結新歡，朝他潑灑汽油後，又當著李母的面點火，李男傷重不治，台中地院國民法庭今天依照殺人罪，判處謝女有期徒刑14年。全案仍可上訴。

台中地院判決書指出，34歲謝女與40歲李男為同居男女關係，她撞見李男與女性友人同行，懷疑李男感情不忠，謝女到車上取下購買的汽油，朝李男頸部以下身體部位潑撒。

謝女到車上拿打火機回到住處，見到李男與李母都在屋內，持打火機點燃李男身上汽油，造成李男瞬間全身起火，火勢延燒屋內家具，李母趕忙滅火，屋外女性友人通報消防局到場，救護人員將李男送醫，但因李男有大面積灼燒與呼吸道吸入性燒灼傷，4天後不治身亡。

台中地院國民法庭經密集審理，謝女除認罪外，她也表示自己失去理智，對死者及家屬很抱歉，希望出獄後能賠償被害家屬。謝女當庭起身想和李母、李男姊姊道歉，李母嚇到奔逃，掩面痛哭顫抖直言「好可怕」。

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台中地院審酌，謝女因感情糾紛與李男發生爭吵，進而情緒失控殺死李男，她情緒失控的原因與長期服用毒品有關，謝女對李男潑灑汽油，再持打火機在李男母親面前行凶，手段殘忍，同時造成火勢蔓延，導致房屋起火燃燒。不僅剝奪李男生命，並使李男家屬面臨天人永隔之慘劇，造成被害家屬永久鉅大的精神創痛。

雖謝女坦承犯行，但案發後羈押至今，除開庭時形式上表達歉意外，無其他更具體或實質的方式，表達更深的歉意，難以認定有積極彌補她所犯的過錯。依殺人罪處有期徒刑14年。得上訴。（編輯：方沛清）1140627