性侵醜聞延燒 美奧委會擬撤銷體操聯盟地位

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國奧林匹克委員會已經邁出了第一步，將著手撤銷美國體操聯盟（USA Gymnastics）身為全美體操管理組織的身分，這是前隊醫爆出性侵醜聞後的最新後續發展。

美國奧林匹克委員會（United States Olympic Committee）說，前隊醫納沙（Larry Nassar）爆發性侵數百名女性運動員的醜聞後，美國體操聯盟試圖重整旗鼓，但依照目前的狀態，他們無力克服眼前的挑戰。

美國奧委會執行長赫許蘭（Sarah Hirshland）在致體操界的公開信中說：「這種狀態是沒有完美解決方法的。試圖撤銷認可美國體操聯盟的地位，不是我們輕易做出的決定，但我相信這是正確的舉動。」

她說：「短期而言，我們都將致力確保美國體操界能夠獲得必要的支持，協助他們在比賽場內或場外超群出眾。」

奧運金牌得主芮斯曼（Aly Raisman）、馬羅尼（McKayla Maroney）、道格拉斯（Gabby Douglas）與拜爾斯（Simone Biles）等數十名女性體操選手出面指控納沙性侵後，美國體操聯盟便陷入混亂。

過去兩年來，已有3名執行長遭批評處理醜聞不當而被迫辭職，包括潘尼（Steve Penny）、裴利（Kerry Perry）與臨時執行長波諾（Mary Bono）。

美國體操聯盟在聲明中表示，新理事會是在今年6月成立，當時承接的組織危機重重，多年來持續面臨嚴峻挑戰。

理事會說：「之後的4個月，理事會致力讓組織走向更美好的未來。我們馬上採取行動更換領導階層，目前在尋覓能重建組織的執行長，最重要的是，恢復各界對體操界的信心。」

約200名女性作證指控納沙性侵他人長達數十年，納沙今年2月遭判125年徒刑。

赫許蘭在信中說，「你們值得更好的」，奧委會甚至向體操聯盟提出自動放棄地位的選擇。

赫許蘭也在信中說，他們將設立審查小組、舉行聽證會、發布報告與提出建議。之後，奧委會理事會將投票表決持續承認美國體操聯盟或撤銷其地位。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1071106