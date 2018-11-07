周天成3局苦戰逆轉 闖中國公開賽頭關

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣羽球一哥周天成，今天在福州中國公開賽男單首輪，全場歷經72分鐘，以18比21、21比16、21比12後來居上，逆轉擊敗南韓好手李東根，有驚無險闖過頭關。

總獎金70萬美元（約新台幣2172萬）的福州中國公開賽，是羽球世界巡迴賽750系列的大賽，也是除12月的年終大獎賽外，年底最大的一場國際賽。

世界排名第3的周天成，今天被世界排名22的李東根逼出一身冷汗，首局周天成就處於被動，一路落後，在比賽尾盤雖兩度逼平，可惜在18比18平之際接下來連丟3分。

次局兩人一路糾纏，周天成中段一度以12比15微幅落後，接下來他拉出一波6比0強攻逆勢超前，並以21比16拿下。

後來居上的周天成氣勢大漲，決勝局他開賽就用8比2攻勢下馬威，在一路領先的優勢下，用21比12成功關門，不僅拿下對戰3連勝，也如願挺進第2輪。

至於男雙大會第5種子、陳宏麟與王齊麟的「雙麟配」，首輪僅27分鐘，就以14比21、16比21不敵中國新生代組合何濟庭、譚強，並終止了對戰2連勝。

世界排名29的台灣女單二姐白馭珀，今天則以17比21、11比21慘敗給加拿大女將李文珊；李洋與許雅晴聯手出擊的混雙，也同樣以19比21、13比21輸給渡邊勇大與東野有紗這對日本組合。（編輯：陳怡璇）1071107