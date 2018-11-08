胡智為維持狀態練多種運動 減重成功也消鮪魚肚

（中央社記者李晉緯桃園8日電）台灣旅美投手胡智為，為了維持對自己最有幫助的狀態，除透過不同運動鍛鍊身體各部位，也透過減重維持體態，目前為止他最滿意的，是自己的「鮪魚肚」消了。

效力美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊的台灣投手胡智為，這次應邀在第6屆徐生明國際少棒錦標賽中的棒球教室指導小球員。今天他在談到自己的近況時表示，到了這個年紀，又是職業選手，即便球隊不會特別要求，但球員要為自己的行為負責，「我覺得什麼樣的體態是好的，就應該要保持下去，所以在跟教練討論過後，決定開始減重」。

胡智為提到，他的脂肪堆積都是在肚子，「畢竟球季間，比賽完都晚上11時了，吃的時間都不太對，體重難免增加」，所以現在他會在飲食上嚴格控制，尤其減少攝取澱粉類食物，「以前能吃3碗飯，現在可能只吃1碗」，並增加青菜、水的攝取量，提升身體代謝能力。

為了降體重、降體脂肪，胡智為除了飲食控制，也持續重訓，而且到健身房來回30公里的路程，他都以腳踏車代步，除此之外，他前後練習田徑、太極拳、劍道，這讓他練到很多不同的身體部位，他說：「我嘗試不同的運動，也在不同運動中找到棒球。」

胡智為說，他花2週就減了5公斤，也有瘦到他最在意的肚子，尤其是腹部側邊的部位，這樣投球時腰部的旋轉角度可以更大，所以效果還算滿意。（編輯：陳怡璇）1071108