潘威倫擺脫腳傷 對新球季有期待

（中央社記者楊啟芳台南13日電）統一7-ELEVEn獅投手潘威倫今年已經是他在獅隊第17個球季，去年因傷僅出賽1場，今年復出後預計會在先發輪值，潘威倫認為，最重要的還是維持身體健康。

去年開季前，潘威倫在春訓期間傷到右腳肌腱，影響到整年出賽，僅在季末先發1場投6局。對此潘威倫說：「球員最重要還是身體健康，有好的身體才能延續棒球生命，當然過去的事情就過去了，現在要往前看。」之前傷到的部位，潘威倫開始練習後，目前狀況還可以，也讓他比較放心，對今年球季還有期待。

潘威倫指出，「受傷復原後，腳的活動可能沒辦法像之前這樣，承受力也不像之前好，不過這幾天下來跑步、訓練基本上都沒有太大問題，會比較放心一點」。談到今年目標，他還是希望可以健康，完整球季都在球場上。

1982年生的潘威倫目前快要滿37歲，練習心態也與以前不同，他指出，現在練習不會像之前一樣，每天都想突破，這樣過程中受傷機率會提高，「現在會讓自己在做每一樣動作時，確實去做好它，注意身體狀況能不能負荷，會比較在意這些東西」。

潘威倫也提到，代謝狀況、恢復能力已不如以往，現在必須提早在春訓前，稍微讓身體準備到一定程度，以面對後面的練習，他說：「如果沒有提早準備會跟不上。」（編輯：黃于）1080113