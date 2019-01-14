WSBL菜鳥卓敬首秀飆23分率隊開胡 教練也說讚

（中央社記者龍柏安台北14日電）WSBL超級女子籃球聯賽開季第一場比賽，加上又是生涯首秀就扛先發，台元紡織教頭周泓諭很清楚，愛將卓敬緊張難免，但沒想到，卓敬帶給他的除了勝利，還有滿滿的驚喜。

第14季WSBL超級女子籃球聯賽今晚在台北體育館開打，首役由上季亞軍台元碰上台灣電力，台元靠著卓敬全場轟下23分領軍，率隊89比68拔得頭籌，也替自己職業生涯掀開亮麗的第一頁。

台元今年陣容換血，大三的卓敬提前被拉上WSBL一軍，還得扛起先發前鋒，周泓諭坦言，他給卓敬的任務很簡單：「只要她失誤不要太多，拿個10分就算及格。」

沒想到初生之犢的卓敬，生涯處女秀就技驚四座，全場累積12投中7，外帶4罰俱中，攻下全隊最高的23分，全場還僅發生1次失誤，讓周泓諭又驚又喜，「她的第一場表現我給85分，被扣分的部分，是未來要靠經驗來彌補。」

第一場比賽就打先發，表現還一級棒，卓敬賽後笑得開懷，她坦言自己雖有預期會先發，不過直到賽前才確定，她承認：「新生應該不要有壓力，不過要和老大姐搭配還是會緊張。」而對於自己的第一場比賽，她笑說：「打得很好。」

卓敬坦言，她對WSBL其他隊伍的球員非常陌生，不像HBL高中籃球聯賽或UBA大專籃球聯賽，很多球隊或球員都有交手過，也很清楚對方的習性，「第一場比賽通常比較不好打，我沒想過自己的第一場，可以打得這麼好。」（編輯：李錫璋）1080114