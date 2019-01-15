WSBL電信文祺輪休 陽詩慧黃湘婷聯手飆分奪勝

（中央社記者龍柏安台北15日電）中華電信當家射手文祺昨天在女子超級籃球聯賽（WSBL）開幕戰猛轟31分，今天輪休坐壁上觀，陽詩慧和黃湘婷聯手飆分，合力攻下49分，率隊88比60輕取台電，逼得對手吞下2連敗。

中華電信陽詩慧今天三分球8投4中，攻下全場最高的26分，黃湘婷則包辦次高23分、14籃板的「雙十」表現，兩人聯手包辦全隊一半以上火力，早早拉開差距奠定勝基。

由於電信明晚將碰上強敵台元，因此今天刻意讓文祺輪休調整，陽詩慧透露，昨晚歷經文祺不可思議的個人秀後，全隊士氣都沸騰，而談到自己的好手感，她則淡淡地說：「今天打得滿順的。」

陽詩慧表示，她很慶幸球隊裡的中鋒，總會一直找尋外圍有空檔的鋒線，也能把球送到她的手上，「球隊的中鋒，就是我們信心來源。」

黃湘婷首役僅拿下3分、4籃板，賽後對於自己的表現很不滿意，由於台灣電力的弱點就是禁區，加上第4節對方中鋒早早陷入犯規麻煩，「所以我打得比較強勢，如果他們一包夾，外面就有機會。」

黃湘婷今天累積18投10中，包括三分球2投俱中，揮別首役7投僅中2的小低潮，她透露，昨天賽後和文祺聊過，「祺姐告訴我，昨天過去就算了，不要想太多。」今天她表現果然回穩，也順利幫球隊拿下勝利。（編輯：李錫璋）1080115