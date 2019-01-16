黃鈴娟飆4記三分球 國泰拉出WSBL開季3連勝

（中央社記者龍柏安台北16日電）WSBL賽季開打前，國泰人壽黃鈴娟左右肩輪流受傷，讓她開季從替補打起，今天她被拉上先發火線，全場三分球4投俱中，攻下全隊次高的18分，也助國泰92比56擊敗台灣電力。

本季WSBL超級女子籃球聯賽前2戰，黃鈴娟累計僅出賽15分鐘，兩戰合得4分，今天她登場22分鐘、打出高效表現，全場7投6中，外加兩罰俱中，繳出18分、4抄截與2助攻，搭配陳薇安的21分，國泰順利拉出開季3連勝。

國泰執行教練鄭慧芸坦言，季前準備，黃鈴娟一直都是先發人選之一，無奈季前受傷影響到備戰調整，「加上前2場比賽，場上的球員打得好，她也只能坐板凳。」

國泰今晚變陣，黃鈴娟被拉上先發，鄭慧芸笑說：「球員們要知道，她們隨時得做好打先發的準備。」黃鈴娟也沒漏氣，用高效表現來回應教練。

黃鈴娟承認，賽季前她先是右肩拉傷，傷勢才剛痊癒，又換左肩撞傷，因此開季前兩戰打替補，她一點都不在意，反而介意自己一上場防守就漏人，導致掉分，「不管是不是先發，我都希望上場時效率值不要是負值。」

此役黃鈴娟攻防都有高水準演出，準頭沒話說，而且全場沒有任何失誤，還有4抄截，她坦言，比起前兩場，今晚的表現比較正常，她並苦笑說：「前兩場真的不知道在幹嘛。」（編輯：李錫璋）1080116