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澳網擊敗前搭檔 謝淑薇挺進第3輪

最新更新：2019/01/17 11:57

（中央社記者黃巧雯台北17日綜合報導）澳洲網球公開賽女單第2輪，台灣網球一姐謝淑薇今天以6比3、6比4直落二擊退前搭檔德國女將席格門，前2輪賽事一盤未失，挺進第3輪，有機會對上日本女將大坂直美。

2019澳洲網球公開賽14日點燃戰火，謝淑薇今天面臨一日2戰考驗，先在女單第2輪迎戰德國女將席格門（Laura Siegemund），隨後將再與搭檔美國女將史皮爾茲（Abigail Spears）在女雙首輪賽事合拍。

謝淑薇這次在女單賽事名列第28種子，今天與爆冷逆轉擊退前澳網女單冠軍、白俄羅斯前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）的席格門交手，兩人先前曾是雙打搭檔。

謝淑薇今天為生涯首度在女單賽事對決席格門，開賽狀況不錯，連拿3局，並在第2局就攻破對手發球局，隨後雙方互保發球局，儘管第9局首度被對手逼出破發點，但仍順利化解，以6比3先馳得點。

謝淑薇第二盤第一局因對手發生雙發失誤，得以複製首盤內容，率先破發得手，隨後雙方上演破發大戰，謝淑薇先在第9局展現精彩網前截擊，並在第10局握有2個賽末點的情況下，最終以6比4勝出。

謝淑薇在闖進第3輪賽事後，還有硬仗要打，可能強碰去年擊敗美國名將小威廉絲、拿下美網冠軍的日本女將大坂直美。（編輯：張芷瑄）1080117

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