兩屆溫網冠軍克菲托娃 澳網直落二闖進女單8強

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）兩屆溫布頓網球錦標賽女子單打冠軍，捷克女將克菲托娃，今天在澳洲網球公開賽以直落二擊敗美國青少女選手阿尼西莫娃晉級8強。

大會女單第8種子克菲托娃（Petra Kvitova），今天以6比2、6比1擊敗未列種子的17歲小將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），晉級8強後將面對曾拿過5座大滿貫冠軍的莎拉波娃（Maria Sharapova），或是本次澳網第15種子，地主選手巴蒂（Ashleigh Barty）。

包括拿下為澳網熱身的雪梨國際網賽冠軍，克菲托娃本季開打至今已連續贏下9場比賽，在本季首場大滿貫賽事澳網的4場比賽下來仍1盤未失。

但克菲托娃卻說她不敢輕忽阿尼西莫娃，因為阿尼西莫娃去年曾在印地安泉（Indian Wells）網賽擊敗過她。

克菲托娃說：「要跟過去曾擊敗過你的對手再次對戰，打起來總是比較困難。」

她也說道：「我開賽後打得很好，當緊張消除後，我就感覺更好了。」

克菲托娃過去在澳網的最佳成績，是在2012年的4強，這次晉級到8強，是她2016年被竊賊用刀劃傷左手後最成功的一次比賽。

那次的攻擊事件發生在克菲托娃捷克的家中，當時造成的傷勢讓她必須接受大手術，也因此暫離球場長達半年。（譯者：李晉緯）1080120