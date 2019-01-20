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澳洲網球公開賽男單老少對決 費德瑞爆冷出局

最新更新：2019/01/20 21:40
37歲的費德瑞（左）20日在澳洲網球公開賽被希臘年輕網球好手西西帕斯擊敗，爆冷出局。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
37歲的費德瑞（左）20日在澳洲網球公開賽被希臘年輕網球好手西西帕斯擊敗，爆冷出局。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）希臘年輕網球好手西西帕斯今天力拚4盤，扳倒年齡幾乎大他一倍的衛冕者「瑞士特快車」費德瑞，爆冷闖進澳洲公開賽男單最後8強之林，技驚全場。

法新社報導，現年20歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和37歲的費德瑞（Roger Federer）是大會男單籤表中最年輕與最年長的選手，兩人今天正面交鋒，西西帕斯以6比7（11/13）、7比6（7/3）、7比5、7比6（7/5）後來居上，爆冷淘汰費德瑞，象徵國際網壇的世代交替。

希臘年輕網球好手西西帕斯（右）20日扳倒37歲的費德瑞（左），象徵國際網壇的世代交替。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）
希臘年輕網球好手西西帕斯（右）20日扳倒37歲的費德瑞（左），象徵國際網壇的世代交替。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

名列大會第14種子的西西帕斯，成為史上第一位闖進大滿貫賽半準決賽的希臘選手。

費德瑞全場共有12個破發點，可惜都未能掌握，三連霸的美夢破碎。

西西帕斯與費德瑞兩人你來我往，好球連連，引人入勝。希臘球迷更是大批出動，為西西帕斯加油助陣。

西西帕斯下一戰對決大會第22種子西班牙好手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut），兩人將爭奪最後4強門票。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080120

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