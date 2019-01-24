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大坂直美闖進澳網女單決賽 日本第一人

最新更新：2019/01/24 17:09
日本網球選手大坂直美24日在澳洲網球公開賽擊敗對手，闖進冠軍賽。（共同社提供）
日本網球選手大坂直美24日在澳洲網球公開賽擊敗對手，闖進冠軍賽。（共同社提供）

（中央社東京24日綜合外電報導）日本網球選手大坂直美今天在澳洲網球公開賽擊敗對手，闖進冠軍賽，是繼去年美國網球公開賽後，在4大滿貫賽中連續2場進入冠軍賽，也是日本第一位打進澳網女單冠軍賽的選手。

日本讀賣新聞報導，大會第4種子的大坂直美今天以6比2、4比6及6比4，擊敗大會第7種子的捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova）。

報導指出，大坂的世界排名確定將進入前2名。

大坂將於26日的冠軍賽，出戰大會第8種子的克菲托娃（Petra Kvitova）。

日本放送協會（NHK）報導，大坂今年21歲，父親是海地出身、母親則是日本人，她在大阪市出生，3歲移居美國。

首度闖進澳網冠軍賽的大坂說，今天是一場艱難且漫長的比賽，儘管內心忐忑不安，最後能獲勝真是太好了。

她說，自己在上一次東京的賽事輸給今天的對手，所以很想復仇。非常期待冠軍賽，現在就是先好好休息，希望到時能拿出最好的表現。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080124

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