魏應充會徐生明遺孀 認同找昔日龍隊球員任教練

（中央社記者謝靜雯台北24日電）頂新集團欲組味全龍隊重返中職動作頻頻，今天頂新集團三董魏應充拜訪已故前味全龍總教練徐生明的遺孀謝榮瑤，除承諾回饋基層，也認同找昔日龍隊球員擔任教練團的提議。

頂新集團表態有意重組球隊重返中職，除了希望沿用隊名「味全龍」，也以「開弓沒有回頭箭」表明決心。魏應充先前與昔日龍隊球星張泰山見面，今天還特別拜訪「師母」謝榮瑤，承諾繼續回饋基層，支持徐生明棒球發展協會。

徐生明棒球發展協會成立迄今6年，每年固定舉辦比賽，也進行「偏鄉醫療」和「營在起跑點」活動，替偏鄉少棒球員義診，並宣傳運動傷害防護和正確的營養觀念。魏應充感念徐生明，除了長期默默地支持與贊助協會，也一直和謝榮瑤保持聯絡。

今天兩人會面像老朋友重逢，魏應充除了關心謝榮瑤的近況、協會運作、募款情形，也再度重申，味全龍組隊是「開弓沒有回頭箭」，一定會認真做、而且希望做到最好，因此特別請教謝榮瑤的看法和意見。

謝榮瑤先前曾表示，對於味全龍復出組隊樂觀其成，也相信復隊是企業深思熟慮後的結果，希望企業做到永續經營的理念。

她表示，龍迷一直都在，也建議魏應充有機會能夠和龍迷見面，傾聽龍迷的心聲，並向龍迷正式宣示重組球隊、永續經營的決心；魏應充則答應會找機會與球迷見面。謝榮瑤再提議找回昔日龍隊球員擔任新球隊的教練和總教練；魏應充對此也表示認同。（編輯：張雅淨）1080124