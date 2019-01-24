洋將主力缺陣 裕隆不敵璞園吞3連敗

（中央社記者黃巧雯台北24日電）超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷今天在洋將桑尼及主力射手呂政儒因傷缺陣情況下，以83比89不敵桃園璞園建築，苦吞3連敗。

桑尼（Sani Sakakini）先前因下背部不適，休息半個多月，上週復出出賽2場後，傷勢再度復發，裕隆緊急找來先前遭到台灣銀行釋出的史貝斯（Antwan Space）助陣，但陣中呂政儒又因右腳踝扭傷高掛免戰牌，也讓裕隆戰力拉警報。

一口氣少了2名主力情況下，裕隆今天火力大減，前3節以53比61落後，第4節甚至被璞園將差距拉開超過20分，裕隆儘管隨後強拉尾盤，最終仍以6分差吞敗。

璞園今天共5人得分上雙，洋將強森（Orlando Johnson）拿下全隊最多的23分，外加14籃板、1助攻，助球隊終止4連敗。

璞園老將林金榜儘管從板凳出發，今天依舊拿下本土球員最多的12分，對於本季上場時間減少，他反而認為可以給年輕人多打是好事，讓年輕球員多累積實戰經驗。

林金榜也建議年輕球員，無論上場時間長短，只要上場就做好該做的事情，並把拚勁拿出來，否則若得失心太重，上場後反而容易像無頭蒼蠅。

史貝斯改披裕隆戰袍的首戰繳出22分、10籃板、2助攻的成績，裕隆另一名洋將道森（Eric Dawson）則拿下12分、15籃板。（編輯：張雅淨）1080124