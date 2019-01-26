聽到味全龍要回中職 林仲秋鄭幸生：很高興

中華職棒30週年特展持續在台北華山舉行，26日邀請前三商虎球員林仲秋（右）、鄭幸生（左）對談並舉行簽名會，對於近期頂新集團擬以味全龍名義回歸中職的消息，兩人都感到相當高興。中央社記者楊啟芳攝 108年1月26日

（中央社記者楊啟芳台北26日電）前三商虎球員林仲秋和鄭幸生，今天到中華職棒30週年特展對談，針對近期頂新集團要以味全龍回歸中職的消息，兩位傳奇球星都感到相當高興，林仲秋也呼籲中職必須要多點隊伍。

1999年中職2支元老球隊三商虎、味全龍相繼解散，林仲秋在該年本來接了三商虎總教練，但當天球團就宣布解散，之後到興農牛繼續擔任球員，還於2000、2001年拿下全壘打王。

鄭幸生則是在三商虎當球員到1994年，1996年再到味全龍當教練，三商虎、味全龍解散後，相繼到台灣大聯盟高屏雷公，中華職棒第一金剛、La New熊等隊擔任教練。

近期頂新集團有意籌組職棒球隊，並以味全龍名義重返中職。對此林仲秋表示，「聽到消息時非常高興，我還馬上打給張泰山，恭喜他終於長大了」。鄭幸生也說，很高興味全要重回中職，可能還會帶動其他企業。

林仲秋進一步指出，「現在職棒4隊真的太少，年輕選手很可憐，好選手很多，但有些進來沒幾年就要離開，我認為至少要8隊才會好看」。

另外，他們也談到現在看好的年輕選手，兩位「傳奇強打」一致認為是王柏融，鄭幸生表示，「王柏融攻擊廣度、用反作用力擊球等，表現最優異，非常有天賦」。林仲秋也說：「他真的是好選手，柔軟度好、選球又好，揮棒加速比羅敏卿還快。」（編輯：黃于）1080126