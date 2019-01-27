麥班達遭驅逐出場處禁賽罰款 璞園擬提申訴

（中央社記者龍柏安台北27日電）桃園璞園建築總教練麥班達今天與台灣銀行之戰，領到2次技術犯規遭驅逐出場，賽後裁判報告出爐，指出麥班達因辱罵裁判，將處禁賽1場、罰款新台幣1萬元，而璞園表示將提出申訴。

超級籃球聯賽（SBL）本週在台北市立大學天母校區體育館，進行農曆年前封關戰，麥班達在首節結束時，走進場內對裁判大聲咆哮，領到第1次技術犯規，接著又在第3節最後2分03秒，領到全場第2次技術犯規遭驅逐出場。

此役璞園最終以102比103不敵台銀，而賽後裁判報告則指出，麥班達的2次技術犯規，都是屬對裁判的不禮貌行為，因此處以禁賽1場、罰款1萬的處分。

對此麥班達則喊冤，他坦承，第1次技術犯規他沒話說，不過第2次技術犯規讓他有點莫名其妙，「半場我們落後16分，當時吳家駿進球後，我們比分追上，當下我情緒有點激動，我的確是講了F開頭的單字，但我的意思是幹得好，我是激勵球員，也激勵自己，並沒有針對裁判」。

由於之前新北裕隆納智捷執行教練李啟億，以及洋將桑尼（Sani Sakakini），曾在同一場比賽中各領到2次技術犯規，結果兩人都沒被禁賽，因此麥班達也質疑：「聯盟的標準到底在哪裡。」

璞園球團則表示，明天內部會先進行討論，預計將會提出申訴；而籃協也表示，若球團提出申訴後，會送交裁判委員會進行討論。（編輯：張雅淨）1080127