鵜鶘一哥戴維斯渴望奪冠 拋出轉隊震撼彈

（中央社紐約28日綜合外電報導）NBA紐奧良鵜鶘隊明星大前鋒戴維斯的經紀人保羅透露，他已通知球團，戴維斯不會與鵜鶘續約，且希望交易到有實力奪冠的球隊。

保羅（Rich Paul）對ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）表示：「安東尼（戴維斯）希望被交易到一支有機會持續贏球且有能力爭奪冠軍的隊伍。安東尼希望坦誠表達他的意願，那正是他現在通知球隊的原因。這最符合安東尼和球團的未來利益。」

鵜鶘目前戰績22勝28負，西區排名倒數第3。

戴維斯（Anthony Davis）今年夏天有資格與鵜鶘簽下一紙5年2.4億美元（約新台幣74億元）的超級延長合約，2020年夏天可成為自由球員。鵜鶘已表達無意在2月7日交易截止日前將他交易出去。

戴維斯想離隊的消息一出，對處心積慮想網羅戴維斯的洛杉磯湖人隊是一大良機。保羅剛好也是湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的經紀人，而聯盟消息來源透露，湖人已決心透過交易迎來戴維斯。

戴維斯本季至今出賽41場，平均攻下29.3分、13.3籃板、4.4助攻，外帶2.6阻攻及1.7抄截，身手全面，是聯盟數一數二的長人，目前他因左手食指扭傷休戰。（譯者：徐崇哲）1080128