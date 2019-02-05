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林書豪客場對戰巫師 農曆新年助老鷹成功獵巫

最新更新：2019/02/05 11:08

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）效力亞特蘭大老鷹隊的台裔美籍球員林書豪今天作客華府巫師隊。近來表現低迷，交易傳言不斷的他，今天上場超過21分鐘，全場拿下11分，老鷹隊終場以137比129，獵巫成功。

知道林書豪要來，許多旅居大華府的台灣人早早就在社群網站聯繫，以便一同加油，今晚就有數十位台灣球迷到現場為林書豪打氣。

屢傳可能會被交易的林書豪，今天上場21分，拿下11分，助攻4次，籃板4次，老鷹隊最終以137比129拿下勝利。

林書豪在第一節剩5分多鐘時以替補身份上場，投籃加2罰球，拿下4分；並有2助攻3籃板，表現不錯。老鷹隊首節也以35比20領先巫師隊，取得好的開始。

第2節開始，林書豪依然留在場上，8分41秒時下場休息，最後4分鐘時再度上場。這節比賽，老鷹隊遭到巫師反攻，比數追近至61比57，老鷹僅小幅領先4分。

下半場開打，林書豪在第3節最後3分26秒時登場，隨後突破人牆拿下2分。老鷹隊也再度發揮，重新掌控賽事取得大幅領先，99比89結束第3節。

第4節賽事，林書豪再度發揮，拿下5分、1助攻。但在比賽還剩7分多鐘時下場休息，未能有進一步表現。（編輯：屈享平）1080205

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