湖人欲得戴維斯 魔術強森：鵜鶘從未真心洽談

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）今天表示，在有關球星戴維斯（Anthony Davis）的交易案上，紐奧良鵜鶘從未善意與他們洽談。

湖人為了將戴維斯交易過來，和鵜鶘展開談判，但未能在7日的交易大限前達成協議。

在被問到鵜鶘是否有心談判，魔術強森說：「不。」

魔術強森說：「基本上那天結束時我們就知道結果了，在我們率先開始談判時就知道了，但現實就是這樣。」

在戴維斯透過經紀人放話表示想離開鵜鶘之後，魔術強森和鵜鶘總經理鄧普斯（Dell Demps）過去兩週的交涉幾乎攤在陽光下，對此，魔術強森表示並不後悔。

魔術強森認為，他的球員在戴維斯交易案中聽到自己的名字時，都表現得夠專業。

魔術強森提到，不要把這些球員當作小寶寶，「他們都是職業球員，全部都是，我知道他們明白的，這就是NBA運作的方式，我們必須向前邁進，也確實在前進。」

魔術強森提及，在交易案告吹後，他曾與幾名球員個別談話。

魔術強森說：「他們是領錢做事的。我們都是專業人士，我在這個聯盟40年，很多球員7日被交易了，你猜明年會發生什麼事？許多球員將被交易，也會有很多球員留在原球隊。」

「我跟我的球員們說過了，他們都沒問題的。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080211