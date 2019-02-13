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熱火昔日巨頭波許高掛球鞋 3月與球衣一同退休

最新更新：2019/02/13 12:18

（中央社記者黃巧雯台北13日電）前美國職籃（NBA）球星波許昔日與詹姆斯、韋德組成熱火隊三巨頭，曾拿下2座冠軍，近年波許受血栓所擾，近日宣布決定高掛球鞋，預計3月與在熱火隊的1號球衣一同退休。

波許（Chris Bosh）日前接受廣播媒體訪問時表示：「我知道我生命中那部分已經結束了，這是很困難的決定，但我很好。」

熱火隊2月初曾宣布代表波許的1號球衣，將在美國時間3月26日對戰奧蘭多魔術隊比賽時退役，而波許計劃在同一天退休。

今年34歲的波許因血栓反覆出現問題，自2016年2月9日以來就未再重回球場，儘管他曾公開表達希望能在去年夏天重返NBA戰場的期望，但曾11次入選全明星賽的他近日表示：「我或許還能繼續比賽，但那段時間已經過去了，我決定不再追求它。」

波許在2003年NBA選秀中被多倫多暴龍以第一輪第4順位選中，他在2010－2011年賽季改披熱火戰袍，與詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）合組熱火三巨頭，曾合力拿下2座冠軍。

昔日熱火三巨頭之一的波許因健康因素不能再戰，而韋德也決定在這個球季結束後退休，未來將只剩目前效力洛杉磯湖人的詹姆斯還在球場上奮戰。

波許在NBA的13個球季，生涯場均得分19.2分、8.5個籃板、2次助攻。（編輯：張雅淨）1080213

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