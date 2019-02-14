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洋基沙巴西亞將開記者會 宣布本季結束後退休

最新更新：2019/02/14 11:24
紐約洋基左投沙巴西亞（右）將在16日召開記者會，宣布在2019年球季後退休。（圖取自facebook.com/Yankees）
紐約洋基左投沙巴西亞（右）將在16日召開記者會，宣布在2019年球季後退休。（圖取自facebook.com/Yankees）

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB官網報導指出，紐約洋基左投沙巴西亞（CC Sabathia）將在16日召開記者會，宣布在2019年球季後退休。

沙巴西亞去年11月和洋基簽下1年800萬美元（約新台幣2億4670萬元）合約，接下來的1個月，他接受血管成形手術，以清除堵塞的動脈，但在今年1月獲得醫生批准而恢復練球。

38歲的沙巴西亞過去10個球季都待在洋基，2018年先發出賽29場，拿下9勝7敗、防禦率3.65的成績。

總計沙巴西亞在洋基共先發284場，拿下129勝、80敗、防禦率3.74的成績，在洋基前3季獲得59勝23敗，最近一次拿下15勝是在2012年。

沙巴西亞2009年以自由球員身分，和洋基簽下7年1億6100萬美元（約新台幣49億6264萬元）合約。

6次入選明星賽的沙巴西亞，其中3次是在洋基時期，另外3次是2001年到2008年間，效力於克里夫蘭印地安人時，2008年他曾短暫待過密爾瓦基釀酒人。

沙巴西亞2007年在印地安人時，以34場先發拿下19勝、7敗、防禦率3.21的表現，贏得美聯賽揚獎。

生涯18個球季，沙巴西亞至今先發538場，有246勝、153敗、防禦率3.70的成績。

沙巴西亞只要再投出14次三振，就能成為3000次三振俱樂部的第17位成員。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080214

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