印地安人教頭點名 張育成可望春訓守游擊

（中央社克里夫蘭16日綜合外電報導）在亞利桑那秋季聯盟賽事表現優異並獲得克里夫蘭印地安人總教練法蘭科納青睞的台灣選手張育成，因印地安人當家游擊手林多受傷，法蘭科納點名大聯盟春訓擬由張育成守游擊。

美媒Cleveland.com報導，去年亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）賽事期間，張育成效力格倫代爾荒漠犬（Glendale Desert Dogs）鎮守三壘，打擊率3成37，分別擊出4支2壘安打與全壘打和17個打點，入選為AFL的全明星隊和全新秀隊。

報導說，上個球季在3A的哥倫布快艇（Columbus Clippers）鎮守游擊後，張育成在AFL守三壘的原因與效力印地安人超過3年的林多（Francisco Lindor）密切相關，可以這麼說，只要林多待在印地安人，鎮守游擊的這個位置就是他的了。

不過目前林多因右小腿拉傷，得花時間在春訓時做復健，總教練法蘭科納（Terry Francona）雖不認為，他需要醫療單位所評估的7至9週才能康復，但是在林多缺陣的時刻，法蘭科納說，張育成是這個春訓可望獲得鎮守游擊機會的球員之一。

法蘭科納表示：「當你每年春訓和張育成說話時，他對英語的駕馭變得更好，對這些選手來說，真的相當不公平，但他似乎越來越能掌握英語，這就會讓他更容易融入比賽。」

他說：「除了春訓之外，我們沒有機會每天看到他，但他看起來更強壯、更成熟。他有機會成為一名出色的球員，而且他還在進步成長中。」

法蘭科納表示：「而且他很靈活─你要知道他是個可以應付游擊的大塊頭（6呎1吋190磅，約合185公分86公斤），然後他展現可以守三壘的實力，而我猜還可以守二壘，這很有意思。」

來自台灣的張育成現年23歲，這是他在美職小聯盟的第6個球季，去年在哥倫布快艇的打擊率2成56，包括擊出13支全壘打與62個打點，之前在2A的亞克朗橡皮鴨（Akron Rubber Ducks）的打擊率則是2成20，並擊出24支全壘打與66個打點。

張育成在訓練結束後受訪表示：「打亞利桑那秋季聯盟並且鎮守三壘對我大有助益，我覺得守三壘更適合，在游擊區你可以守得比較深，但是在三壘你得重心放低，因為球來得很快，這個地方是熱區。」

來自台灣台東的張育成從10歲開始打棒球，他說：「我蹲過捕手，到了國中守游擊和外野，高中我只守中外野，當印地安人簽下我（2013年6月3日），他們要我守內野。」

張育成表示，若這是教練法蘭科納需要他的地方，他準備好這個春訓守游擊。

報導說，從所有的跡象來看，他將得到這個機會。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1080216