傳拒成綠衫軍 戴維斯：樂意加入任何球隊

（中央社夏洛特16日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）今天表示，他很樂意加入波士頓塞爾蒂克，或其他任何NBA球隊。

這名25歲的前鋒不斷表示，渴望參加明天進行的第68屆NBA全明星賽，但也說道，他會視左肩傷勢狀況決定。

明星大個兒戴維斯幾週前證實經紀人透露的消息，表示希望被鵜鶘交易出去，不會和現在的東家簽下一份新的長約，這讓他成為討論的焦點。

據報戴維斯一開始只願被交易到紐約尼克、洛杉磯湖人，之後又把密爾瓦基公鹿、洛杉磯快艇加到他的同意交易名單上，但在上週的NBA交易大限前，交易卻始終沒有達成。

在此同時，波士頓塞爾蒂克是能提供最多交易籌碼給鵜鶘的球隊，但據報戴維斯雖想離開鵜鶘，但也不願加入塞隊。

戴維斯今天告訴NBA的電視頻道，事情不是這樣的，他談及塞爾蒂克時一再說：「他們在我的名單上」。他又說，「其他全部29隊都在我的名單上」，且他沒有預設的落腳處。

戴維斯說：「我只是想去能贏球的球隊。」

在湖人與鵜鶘交易戴維斯一事告吹後，鵜鶘宣布開除總經理鄧普斯（Dell Demps），因為他無法建立起一支常勝軍。

戴維斯說：「我對此事一無所知，但鵜鶘會做出對他們來說最好的決定。不論總經理是誰，我的企圖還是一樣。鵜鶘走了對球隊來說最好的一步，而我也會上場和隊友一起打球。」（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1080217