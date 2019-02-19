亞運過後添信心 印尼申辦2032年夏季奧運

（中央社記者周永捷雅加達19日專電）印尼去年成功主辦亞洲運動會和亞洲帕拉運動會，如今再趁勝追擊，日前已正式向國際奧林匹克委員會提出申請，將爭取2032年夏季奧運主辦權。

印尼國營安塔拉新聞社（Antara news agency）今天報導，印尼駐瑞士大使哈達德（Muliaman D. Hadad）已經在上週把印尼總統佐科威（Joko Widodo）的信函提交給國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee），爭取2032年夏季奧運主辦權。

印尼爭取申辦2032年奧運，將面臨的競爭對手有印度以及聯合申辦的南、北韓。

哈達德表示：「從2018年的亞運和亞帕運，國際奧會已經了解印尼的能力。」「我們感覺這是一項非常強的基礎。」

如果印尼成功取得夏季奧運主辦權，將是繼日本、中國和南韓之後，第4個主辦奧運的亞洲國家。

國際奧會將於2025年選出2032年奧運主辦城市。

2020年夏季奧運將於日本東京舉行，接著2024年則是法國巴黎主辦，而美國洛杉磯將於2028年主辦奧運。

印尼去年在雅加達和巨港舉行第18屆亞洲運動會，為了舉辦亞運，印尼共投入32億美元（約新台幣986億元），翻新主場館及各項亞運相關的基礎建設。

值得注意的是，雅加達-巨港亞運雖然風光落幕，但過程中若干賽事場館動線紊亂、周遭交通管制失靈、軟硬體設備出錯，不肖計程車坑殺外國人等亂象，也飽受詬病。（編輯：林憬屏）1080219