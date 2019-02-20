HBL許浩翔轉型成功 松山3連勝到手

（中央社記者黃巧雯台北20日電）松山高中後衛許浩翔這兩年轉型成功，今天在HBL高中籃球聯賽八強賽，首節連續命中3顆3分球，單場得17分，創個人新高，助松山以101比85擊敗南湖高中，3連勝到手。

107學年度HBL高中籃球聯賽八強賽今天進入第3天賽程，男子組松山高中、能仁家商前2天雙雙拿下2連勝，而東山高中、南湖高中則苦吞2連敗，還在等待勝場開張。

松山許浩翔一開賽個人連拿10分，連飆3記3分球，加上章富溢上半場彈無虛發，投6中6，搶下13分，幫助松山在中場休息時，以50比31大幅領先南湖。

南湖在易籃後急起直追，第3節靠著周易暹、曾頎翔外線輪番開火，一度將比分縮小至7分差，但未能再進一步縮小差距，終場松山就以101比85獲勝。

松山此役先發5人中有4人得分破雙位數，林勵狂砍全隊最多24分，另有6籃板、3助攻，而章富溢、許浩翔各包辦17分，馬建豪替補上陣，也攻下10分。

松山高中總教練黃萬隆表示，今天球員沒掌握好的比賽節奏，「運球太多、快攻沒出來」，不過他認為馬建豪歸隊後，狀況逐漸恢復，無論是一對一上籃、切入都很有破壞力，希望後續防守能再融入球隊。

許浩翔首節外線連發，單場得17分，寫下個人生涯新高，也獲得黃萬隆稱讚表現稱職，由於許浩翔原本就具備很好投籃能力，加上松山具有內線優勢，他認為許浩翔應對自己更有信心、多出手，並期許許浩翔未來表現可以更全面，再加強切入和跑籃動作。

許浩翔國中時期原先是打一號位置（控球後衛），他透露，因教練覺得他打一號太浪費，因此要他改打二號（得分後衛），而他這兩年最大收穫就是能成功轉型。

許浩翔表示，首節第一次在外線出手沒想到會進，後來越投越有信心，而教練和隊友也鼓勵他，手感好就繼續投。（編輯：張芷瑄）1080220