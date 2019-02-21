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曾仁和扛小熊春訓開幕先發 總教練親自恭喜

最新更新：2019/02/21 10:04
效力美國職棒芝加哥小熊隊的棒球好手曾仁和，將擔任小熊春訓第一場熱身賽的先發投手。（圖取自facebook.com/challengejenhotseng）
效力美國職棒芝加哥小熊隊的棒球好手曾仁和，將擔任小熊春訓第一場熱身賽的先發投手。（圖取自facebook.com/challengejenhotseng）

（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）農曆春節剛過，效力美國職棒芝加哥小熊隊的棒球好手曾仁和搶到頭香，他將擔任小熊春訓第一場熱身賽的先發投手。

「芝加哥論壇報」記者龔薩雷斯（Mark Gonzales）在推特發布這項消息。小熊隊23日起在主場迎戰密爾瓦基釀酒人，展開季前熱身賽，其他場次的先發投手安排尚未公布。

國家廣播公司（NBC）記者安德拉基（Tony Andracki）也證實，這是小熊在本季熱身賽第一項公布的先發投手安排。總教練麥登（Joe Maddon）愛跟曾仁和說說笑笑，他說：「我前幾天已經跟曾仁和說，恭喜擔任我們的開幕戰投手。」

24歲的曾仁和是台灣最受注目的新生代投手之一，他在2013年世界棒球經典賽以高中生身分，「跳級」入選眾星雲集的成棒國家隊，之後獲得小熊162.5萬美元的簽約金入隊。

曾仁和旅美進入第6個球季，去年表現原地踏步，在小聯盟3A先發26場，戰績2勝15敗、防禦率6.27，在大聯盟露臉2局責失3分。

曾仁和2017年首次站上大聯盟，獲得總教練麥登多次稱讚，這次擔綱春訓首戰的先發投手，等於是球隊的一大肯定。一般預料，在小熊先發好手整齊的情況下，曾仁和本季可能從3A出發，但春訓仍是爭取教練團注意的最好機會。（編輯：陳永昌）1080221

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