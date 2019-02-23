中職註冊球員名單沒郭泓志 王建民列一軍投教

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職今天公布各球團註冊名單，富邦悍將隊註冊53人最多，Lamigo桃猿隊註冊最少46人，名單中沒有郭泓志，悍將註冊名單中一軍投手教練為王建民，但球團回應，王建民僅是客座。

中職今天公布各球隊註冊名單，註冊球員上限60人，每隊最少需註冊46人，為了讓球隊戰力調度更具彈性，去年開始也在註冊名單外，新增「合約所屬名單」，合約所屬球員僅可在二軍出賽，在8月31日前都可以登錄註冊名單。

富邦悍將隊註冊球員53人為4隊最多，包括3名洋投伍鐸、羅力和索沙，合約所屬球員列8人，教練名單有亮點，一軍投手教練除了林正豐，還有王建民名字；但球團表示，王建民還是屬於客座投手教練，原一軍投手教練郭勇志自請離隊，一軍投手教練由余文彬接任，林正豐為二軍投手教練。

統一獅隊註冊球員人數52人，還沒有加入洋投，另有7名合約所屬球員，中信兄弟隊註冊球員人數48人，合約所屬球員17人；中信兄弟隊有意網羅投手郭泓志，但郭泓志目前人在美國，球團先前就表示，需等3月初回台才能進行進一步溝通，郭泓志的名字也沒有出現在名單上。

桃猿隊註冊球員人數最少，註冊球員46人，沒有列入洋投，合約所屬球員列11人。（編輯：張芷瑄）1080223