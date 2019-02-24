哈登缺陣火箭照贏 本季3連勝勇士

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天即便少了頭號得分大將哈登，但在高登攻下全隊最多25分、保羅拿下23分帶領下，最終以118比112擊敗金州勇士。

火箭表示，今天少了上季年度最有價值球員（MVP）哈登（James Harden），是因他受頸部痠痛所苦，昨天早上又出現感冒症狀。

本季只缺賽4場的哈登，昨天被罰款2萬5000美元（約新台幣76萬8797元），因為他在球隊敗給洛杉磯湖人後批評裁判。

哈登已經連續32場比賽的單場得分至少30，是NBA史上第2長的紀錄，在他缺陣的情況下，火箭仍展現其深度。

連兩季奪得總冠軍的勇士，在上季西區冠軍賽打滿7場後擊敗火箭，但在本季例行賽情勢卻大逆轉，包括去年11月以107比86痛擊勇士的那場比賽在內，火箭3次對上勇士都拿下勝利。

火箭在缺少哈登的情況下，不得不以不同的方式擊敗勇士，高登（Eric Gordon）今天砍進4個三分球，保羅（Chris Paul）在終場前68秒兩罰俱中都是關鍵。

火箭先前浪費大幅度領先優勢，以106比111遭湖人逆轉，這讓人懷疑火箭是否過份依賴哈登，且為了哈登追求個人紀錄而分散注意力。

火箭這場比賽有5人得分達兩位數，頂替哈登先發的法瑞德（Kenneth Faried）斬獲20分、10籃板，塔克（P.J. Tucker）貢獻18分、10籃板，格林（Gerald Green）攻下10分讓火箭在上半場最多曾領先達20分，卡佩拉（Clint Capela）則是搶下全場最多的15個籃板。

今天傳出個人本季最多17次助攻的保羅，他在上半場送出11次助攻，達到生涯9000次助攻的里程碑。

勇士的杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下全隊最高29分，柯瑞（StephenCurry）有25分、9籃板、7助攻表現。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080224