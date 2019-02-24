劉軒荅3局無失分好投 獅隊熱身賽勝斗山熊

（中央社記者楊啟芳台北24日電）統一獅今天在熱身賽對戰韓職斗山熊，獅隊先發劉軒荅繳出3局無失分好投，加上第4局林祐樂敲出關鍵3分全壘打，以及第8局攻下5分大局，終場獅隊以10比2擊退斗山熊。

劉軒荅投3局僅被擊出3支安打，無失分，最快球速145公里。劉軒荅說，今天投球進步許多，透過比賽去要求自己進壘點及捕手搭配，但還是有許多細節需要加強，接下來透過每一場熱身賽加強穩定性，才能扮演好教練給的任務。

今天獅隊還動用王玉譜、王鏡銘、邱浩鈞上場投球，其中王玉譜投3局，最快球速148公里，不過第5局遭斗山打者接連擊出長打，失2分，最終靠著潘彥廷及林祐樂將跑者阻殺在本壘，化解再失分危機。

獅隊打線前5局僅擊出2支安打，不過3局下唐肇廷擊出安打，帶有1分打點。4局下林祐樂面對斗山投手利教勳，擊出3分全壘打，一棒將領先分數拉開。

林祐樂說，距離開季還有將近一個月，投手搭配引導、守備強化，都需要再透過比賽去調整。

8局下獅隊火力再起，羅國龍、買嘉儀安打後，黃恩賜獲得四壞球保送，攻占滿壘，之後陳重羽、蘇智傑接連關鍵安打出現，單局再搶下5分，終場獅隊以10比2擊敗斗山熊。（編輯：唐聲揚）1080224