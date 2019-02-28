哈登卡佩拉聯手 火箭捕蜂收3連勝

（中央社記者黃巧雯台北28日電）美國職籃（NBA）休士頓火箭今天作客夏洛特黃蜂，決勝節後來居上，加上哈登、卡佩拉全場合力拿下53分，終場以118比113勝出，收下3連勝。

哈登（James Harden）自前一場中斷連續32場單場得分30分以上的紀錄後，外線手感持續低迷，今天雖拿下30分，但三分球11投僅中1，累計近2場比賽，21次出手，僅投進1顆三分球。

火箭卡佩拉（Clint Capela）此役繳出23分，以及生涯新高的17個籃板，保羅（Chris Paul）則貢獻17分、10助攻。

火箭今天前3節落後4分，第4節靠著卡佩拉、保羅、格林（Gerald Green）聯手打出一波13比0攻勢，率隊反超比數，而黃蜂持續緊咬比分，所幸哈登在比賽倒數1分15秒以及14.6秒時，關鍵4罰全進，助火箭以118比113氣走黃蜂。

火箭拿下3連勝後，目前戰績以36勝25敗，暫居西區第5。

黃蜂今天陣中以華克（Kemba Walker）拿下35分最多，外加4籃板、4助攻，而替補的藍姆（Jeremy Lamb）也貢獻全隊次高的18分。（編輯：張雅淨）1080228