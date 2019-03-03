天價合約加盟費城人 哈波：找到實現冠軍夢之處

（中央社邁阿密2日綜合外電報導）哈波（Bryce Harper）正式與美國職棒大聯盟MLB費城費城人簽下破紀錄的天價合約，他對此表示，自己找到實現冠軍夢的地方。

26歲的外野手哈波和費城人簽下13年價值3.3億美元（約新台幣101.8億元），美國團隊運動史上最豐厚的合約，內容並包括完整的拒絕交易條款。

哈波在費城人位於佛羅里達州清水（Clearwater）的春訓基地說：「這將是很長的一個過程，但我相信這會很有趣，很高興能獲球團和球迷看重。」

哈波說：「我感覺對了，我就像在家一樣，我感覺這是我能長久待著的地方，我想在某個地方打到退休，而這支球隊給了我這樣的承諾。」

儘管合約上的平均年薪2540萬美元（約新台幣7.8億元）並非最高紀錄，但以總值來看，絕對是史上最大約。

哈波大聯盟生涯前7個球季在華盛頓國民，即便能打季後賽，也始終未能闖過首輪，在跳槽到同為國聯東區的球隊後，一個球季將面對前東家19次。

對此，哈波說：「我在那個球隊成長，球隊的球員都向我道恭喜，我很期待能夠對上他們。」

哈波也提到：「我等不及要上場，打費城人對國民的比賽，我等不及要開始了，這將是新的篇章。」

2015年在國民拿下年度最有價值球員（MVP）獎的哈波，在國民打超過927場比賽，平均打擊率2成79，共揮出184支全壘打，帶有521分打點，6度獲選參加明星賽。

哈波是大聯盟2010年選秀狀元，上到大聯盟首年就繳出22支全壘打、打擊率2成70的成績，成為國聯新人王。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080303