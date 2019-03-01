大聯盟自由球員市場冷淡 哈波案掀高潮

大聯盟官網報導，26歲強棒哈波已和費城費城人隊達成協議，將簽下13年3.3億美元合約。（圖取自facebook.com/Nationals）

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）當美國職棒大聯盟MLB自由球員市場進入冰河期，像哈波、馬查多等大咖好手沒有被瘋狂搶用時，讓人不經要想，為何兩位如此有天賦的球員，得苦苦等待大約來的那一天。

哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）都是在生涯顛峰的菁英打者，照理來說應該會有許多球隊爭取他們加盟，讓他們在自由球員市場中炙手可熱，而不是像這次，必須忍受季外毫無動作的自由球員市場。

芝加哥小熊隊三壘手布萊恩（Kris Bryant）在上個月球隊的年度球迷會上說道：「你知道嗎，這讓我很困惑，假如我是老闆、總裁、總教練，我會很希望有哈波或馬查多在我的隊上。」

「光是在比賽中和他們對抗，他們就會令人很沮喪，因為他們是眼前最具潛力的選手。」

儘管只有少數幾支球隊是認真的在追逐哈波或馬查多，但事實證明，最具潛力的球員最終將獲得應有的報酬。

從2012年披華盛頓國民隊球衣進到大聯盟以來，哈波就是最具能量的打者之一，根據大聯盟官網的報導，他將贏得一份13年3.3億美元（約新台幣101.7億元）的合約，那是北美職業運動史上最大型的合約。

費城費城人隊2011年起就未曾闖進季後賽，但哈波是如此有影響力的球員，這讓一家著名的博弈公司因此將費城人奪下世界大賽冠軍的賠率，從1賠12削減到1賠8。

馬查多去年在洛杉磯道奇角逐世界大賽冠軍時扮演關鍵角色，上週他以自由球員身分與聖地牙哥教士簽下10年3億美元（約新台幣92億元）合約。

球隊因為都要等到最後一刻，才決定新一季的變動而惡名昭彰，這也說明了為何在交易截止日，才有連串合約簽訂的慣例，但當這發生在頂級球員身上，這又是另外一回事了。

通常來說，哈波和馬查多不是那種需要長時間留在自由球員市場苦苦等候簽約的選手。

但一些專家援用了最近的團體協議，一個建立更多豪華稅處罰條款的協議，那也是為何球隊沒有排隊搶人的原因。

另一個因素是，一些球隊選擇用更年輕、更低薪的陣容重建球隊，那是哈波的經紀人波拉斯（Scott Boras）先前提到的「擺爛癌」（noncompetitive cancer）。

普遍緩慢的簽約進度如此奇怪，讓一票大聯盟球員待價而沽，舊金山巨人隊的隆戈利亞（Evan Longoria）上個月在Instagram發聲。

隆戈利亞寫道：「我們剩不到一個月就要開始春訓，但一些大咖先發球員都還沒簽約，這真丟人。」

「看起來好像每天都有人創造出新的統計工具來貶低選手，尤其是自由球員。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080301