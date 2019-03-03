哈波加盟費城人改披3號 口誤想替國民奪冠

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美國職棒大聯盟強棒哈波今天正式加盟費城費城人隊，改披3號戰袍的他宣示要在費城打到老，並表明想替費城人奪下世界冠軍，卻一時口誤，說成想為老東家華盛頓國民隊奪冠。

哈波（Bryce Harper）與費城人球團簽下13年3.3億美元（約新台幣101.8億元）合約，成為北美職業運動史上合約總值紀錄保持者後，在家人陪伴下出席於佛羅里達春訓基地舉行的加盟記者會，表達長期效力費城人的決心。

哈波說：「被費城人球團和球迷需要的感覺很棒。我深愛家庭，未來很長一段時間，費城將是我家庭的一部分。我想長期待在同一個地方，在那裡結束我的職業生涯。」

據大聯盟官網消息，舊金山巨人隊開出12年3.1億美元合約，洛杉磯道奇隊願提供平均年薪破紀錄的短約，都未能打動哈波。哈波新合約不含逃脫條款，且附帶完整的拒絕交易條款，意味他可能在費城人一直待到2031年球季結束，屆時他已39歲。

哈波表示，他明瞭球隊不容易每年都有好戰績，但他想在同一座城市扎根，與球團一同經歷酸甜苦辣。

哈波效力國民隊7季，4度打進季後賽，都在分區系列賽遭淘汰。改披費城人戰袍後，哈波表明想奪冠，卻一時口誤說想把冠軍「帶回（華盛頓）哥倫比亞特區」，成為記者會小插曲。

馬查多（Manny Machado）2月與聖地牙哥教士隊簽下10年3億美元合約，哈波隨即破紀錄，外界預期，下個有本錢改寫合約總值紀錄的球員，可能是2020年球季結束後將成自由球員的洛杉磯天使隊巨星楚勞特（Mike Trout）。

哈波在記者會暗示自己平均年薪不是特別高，並間接提到楚勞特。他說：「我每年賺2600萬美元，球團還有招兵買馬、提升戰力的空間。有個傢伙大概兩年後合約就要到期了，我們拭目以待吧。」

哈波在國民隊背號是34號，今天首度穿著費城人3號戰袍亮相。

他說，費城人34號球衣應保留給2017年11月墜機身亡的名人堂投手哈勒戴（Roy Halladay），而3號對他來說有如家族背號，因為父親和哥哥在高中打球時都穿3號，但喜歡偶數的妻子可能有點難接受。

26歲的哈波曾被譽為「棒壇救世主」，2012年登上大聯盟便拿下國家聯盟最佳新人，2015年以全票獲選國聯最有價值球員（MVP），生涯6度入選明星賽。過去7季，哈波平均打擊率2成79，累積184發全壘打、521分打點。（編輯：林憬屏）1080303