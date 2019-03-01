哈波傳落腳費城人 13年3.3億美元破紀錄

大聯盟官網報導，26歲強棒哈波已和費城費城人隊達成協議，將簽下13年3.3億美元合約。（圖取自facebook.com/Nationals）

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）歷經多月等待，美國職棒大聯盟強棒哈波新東家總算揭曉。大聯盟官網今天報導，哈波已和費城費城人隊達成協議，將簽下13年3.3億美元合約，總值創北美職業運動史上新高。

哈波（Bryce Harper）這張3.3億美元（約新台幣101.7億元）肥約，總值更勝明星內野手馬查多（Manny Machado）不久前與聖地牙哥教士隊簽下的10年3億美元合約，平均年薪接近2540萬美元，為大聯盟史上第14高。

報導引述消息人士說法指出，哈波合約附帶完整的拒絕交易條款，但沒有逃脫條款，也就是說，26歲的哈波簽下這張長約後，很可能在費城人結束職業球員生涯。

哈波的經紀人波拉斯（Scott Boras）向紐約郵報表示，有球隊開出平均年薪4500萬美元的短約，但哈波希望合約愈長愈好，想在一座城市待到生涯結束，畢竟在當前環境下，球員很難簽到涵蓋37到39歲生涯末期的合約。

哈波成名甚早，16歲還在讀高中就登上「運動畫刊」（Sports Illustrated）封面，被譽為「棒壇救世主」，並以選秀狀元之姿加盟華盛頓國民隊。哈波2012年登上大聯盟後，已6度入選明星賽，並於2015年拿下國家聯盟最有價值球員（MVP）。

這位棒球金童據傳回絕國民隊開出的10年3億美元合約，決心投入自由球員市場測試身價，動向備受矚目。在紐約洋基等豪門球隊早早表態無意網羅的情況下，哈波新東家遲未明朗，最後只剩費城人、洛杉磯道奇和舊金山巨人隊積極追逐。

據大聯盟官網消息，巨人隊向哈波開出10年合約，但價碼不明，而道奇似乎只想提供短約。

哈波效力國民隊7季，平均打擊率2成79，累積184發全壘打、521分打點。上個球季，哈波上半季表現低迷，但在明星賽全壘打大賽封王後，下半季表現倒吃甘蔗，整季打擊率2成49，揮出34支全壘打，貢獻100分打點。

哈波尚未與費城人簽約，但電玩遊戲MLB The Show手腳迅速，已搶先在推特公布哈波披上費城人戰袍的封面。

體育頻道ESPN指出，哈波過去在費城人主場市民銀行球場表現優異，累計揮出14發全壘打，是他生涯客場出賽最多轟的球場。過去3季，市民銀行球場並列國聯最有利左打者開轟的球場，對哈波來說將是利多。

費城人總教練凱普勒（Gabe Kapler）在球團爭取哈波加盟時，曾與哈波會面。他在費城人春訓比賽結束後說，哈波在場上拚勁十足，若報導屬實，球隊戰力將大幅提升，未來他可能將哈波排在第3或4棒。（編輯：高照芬）1080301