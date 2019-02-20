最肥自由球員合約 馬查多10年3億美元加盟教士

（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國職棒大聯盟MLB官網今天報導，明星內野手馬查多與聖地牙哥教士隊達成協議，即將簽下10年3億美元（約新台幣92億元）的破紀錄合約。

多家美國媒體報導了這項重磅級合約，並指出26歲的馬查多（Manny Machado）與教士的這筆合約，將寫下歷史紀錄，成為全美運動史上最肥的自由球員合約。

馬查多與教士的合約中，第5年之後有逃脫條款，意味著他有權在30歲那年的球季之後，選擇是否跳脫合約，重回自由球員市場。

聖地牙哥教士積弱不振，去年分區墊底，最近4年都是國聯西區後段班，這次大手筆網羅馬查多，打擊火力大進補，並且加強三壘與游擊防線的守備，被認為是加速重建的一大步。

馬查多職業生涯從從巴爾的摩金鶯隊起步，披金鶯戰袍7個球季，曾是台灣左投陳偉殷的隊友，去年從金鶯轉戰道奇，單季敲出37轟、打擊率2成97，貢獻107分打點。

不過馬查多這筆合約，就總額而言並非最高。現在效力紐約洋基隊的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在2014年與邁阿密馬林魚簽下的13年3.25億美元合約，仍是史上第一。

史丹頓與馬林魚的合約屬於延長合約，而光就自由球員來看，馬查多與教士的這筆合約，使他成為全美運動史上最大尾的自由球員，平均每年領3000萬美元（新台幣9億元）。原紀錄是2007年羅德理格斯與洋基的10年2.75億美元。

大聯盟各隊都已經展開春訓，自由球員馬查多落腳教士之後，接下來還有另一名重量級角色哈波（Bryce Harper）等著揭曉。

美國大聯盟史上最貴的合約就屬史丹頓與馬林魚的13年3.25億美元，馬查多與教士的這筆合約居次，排名第3的是A-Rod羅德理格斯（Alex Rodriguez）與紐約洋基的10年2.75億美元；排名第4同樣是A-Rod，與德州遊騎兵10年2.52億美元合約。（編輯：屈享平）1080220