馬查多肥約做參考 棒壇預料哈波更大條

（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國職棒自由球員市場好戲連台，明星內野手馬查多可望簽下史上最貴的自由球員合約，接著各方目光將轉向明星外野手哈波，專家看好合約數字可超越馬查多。

大聯盟官網今天報導，26歲的馬查多（Manny Machado）與聖地牙哥教士隊達成協議，即將簽下10年3億美元（約新台幣92億元）合約，成為全美運動史上身價最高的自由球員。

「這個紀錄可以維持多久？」大聯盟官網的另一則報導提出這個疑問。

哈波（Bryce Harper）與名經紀人波拉斯（Scott Boras）這個休季期的目標就是締造史上最貴的自由球員合約，如今馬查多的合約設下門檻之後，哈波合約的金額恐怕要從3億又1美元起跳。

美國棒壇公認，曾獲新人王、年度MVP與6度入選明星賽的哈波，夠格比馬查多拿到更大的合約，目前費城人、白襪、巨人、國民甚至教士，仍在爭取當中。

教士隊一直以來對哈波有興趣，雖然難以想像教士會一舉簽下兩名頂級球星，但大聯盟官網引用消息指出，教士還沒完全排除在哈波的競爭之列。

有消息說，哈波與費城人的合約已經接近達成共識，但又有風聲指出，哈波對加盟費城人還有一些遲疑，不過假如費城人出得起3.26億美元，那麼所有疑慮都將立即消失。

報導指出，哈波的合約數字不但會超越馬查多，而且更可能超越史丹頓（Giancarlo Stanton）在2014年與邁阿密馬林魚簽下的13年3.25億美元合約。

除了馬查多、哈波，目前自由球員市場上還有幾名球星還沒找到家，包括31歲的賽揚得主、左投手凱柯（Dallas Keuchel）、前紅襪終結者金布羅（Craig Kimbrel）、多用途工具人龔薩雷茲（Marwin Gonzalez）。（編輯：屈享平）1080220