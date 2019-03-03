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向偉大女性致敬 美足球員把馬拉拉等人穿上身

最新更新：2019/03/03 11:54
美國女子足球員2日在「她相信盃」出戰英格蘭時，穿上印有小威廉絲（右1）等全球具代表性女性名字的球衣。（圖取自twitter.com/USWNT）
美國女子足球員2日在「她相信盃」出戰英格蘭時，穿上印有小威廉絲（右1）等全球具代表性女性名字的球衣。（圖取自twitter.com/USWNT）

（中央社芝加哥2日綜合外電報導）美國女子足球員今天在「她相信盃」出戰英格蘭時，穿上印有全球具代表性女性名字的球衣，向德雷莎修女、小威廉絲及諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽等有影響力的女性致敬。

美國隊在這場於田納西州納希維爾（Nashville）舉行的「她相信盃」（SheBelieves Cup）賽事中身穿藍色球衣，背後印有每名球員景仰的女性姓名。

德雷莎修女（Mother Teresa）是天主教修女及傳教士，一生行善幫助無數窮人。選擇她的球員澤波尼（McCall Zerboni）說：「我選德雷莎修女是因為她是無私大愛、為他人無償奉獻的最好定義。」

而兩次獲選國際足球總會（FIFA）年度最佳球員，並兩度拿下奧林匹克冠軍的羅伊德（Carli Lloyd），選擇的是為女性權益奮鬥的21歲巴基斯坦人權倡議者馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）。

她說：「馬拉拉是就算知道自己可能因此喪命，卻仍會為她相信的事挺身而出的那種人。即使遭遇槍擊並在鬼門關前走了一回，她仍繼續為鼓舞世界各地的女性奮鬥。」

拉威爾（Rose Lavelle）選中「哈利波特」（Harry Potter）小說作者JK羅琳（J. K. Rowling）。她說：「因為她是天才、非常慷慨並訴說了一個很酷的故事…謝謝妳與世界分享妳的才華。因為妳，這個世界變得更好。」

鄧恩（Crystal Dunn）選擇擁有23座大滿貫賽單打金盃的女網好手小威廉絲（Serena Williams）作為她的個人偶像。她說：「她鼓舞我成為一名運動員，也讓我想盡我所能。」

這些球衣上的女性代表人物，還有美國最高法院法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、演員蒂娜費（Tina Fey）及珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、太空人賴德（Sally Ride）、歌手卡蒂B（Cardi B）、碧昂絲（Beyonce）及凱莉安德伍（Carrie Underwood）、詩人馬雅．安傑洛（Maya Angelou）和安達．蘿兒（Audre Lorde）。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）1080303

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